Илья Кухарчук высказался о победе «Химок» в матче с «Торпедо»

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал исход встречи с «Торпедо», завершившейся со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Юрана.

«Закономерная победа. Первый тайм мы полностью владели преимуществом. После пенальти «Торпедо» активизировалось, но во втором тайме мы дожали 3:1 и реализовали свои моменты.



Не скажу, что после первого гола мы расслабились. Соперник включился, мы немного подзадышали. Будем на теории разбирать», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».