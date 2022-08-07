Идову: уверен, что без Fan ID на матч в Ростове пришло бы намного больше людей
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Защитник «Химок» Брайан Идову поделился мнением о введении в России системы Fan ID. Без удостоверения болельщика невозможно попасть на многие стадионы, в которых выступают клубы РПЛ. После введения Fan ID посещаемость матчей резко снизилась.
«Что касается Fan ID, читал в прессе, как всё происходило в Екатеринбурге. Но мы играли в Ростове-на-Дону. Уверен, что без него в Ростове пришло бы немного больше людей. Но всё равно народу пришло и так достаточно много, атмосфера была хорошая», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Fan ID должны оформлять не только болельщики, но и остальные участники футбольных матчей, включая журналистов, тренеров и самих игроков. Подать заявление на оформление можно на «Госуслугах».
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