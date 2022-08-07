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Рой Кин: владельцы «Манчестер Юнайтед» должны дать тен Хагу время и деньги

Рой Кин: владельцы «Манчестер Юнайтед» должны дать тен Хагу время и деньги
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч завершился со счётом 2:1. Кин выразил уверенность, что «МЮ» необходимо кадровое усиление. Он призвал владельцев вложиться в приобретение новых игроков и дать время главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

«Ничего из того, что я увидел сегодня, не удивило меня. Фред и Мактоминей недостаточно хороши, они не вернут «Юнайтед» на вершину. Мы видим одно и то же каждую неделю. Глейзеры должны дать тен Хагу время и деньги», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот «Брайтона» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в собственные ворота, а отставание в счёте «МЮ» сократилось. Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.

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