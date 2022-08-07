Александр Бородюк прокомментировал поражение «Торпедо» в матче РПЛ с «Химками»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3).
«Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры. Хорошие подходы были, но их нужно доводить до конца. Такая ситуация связана с психологией и мастерством.
Будем разбирать игру, делать анализ. Ошиблись в обороне, но оборона состоит из всех игроков — нужно смотреть всю цепочку. Планировали, что замены усилят команду во втором тайме, но идея не сработала. Наши «ветераны» хорошо провели половину матча, потом немного подустали, и мы хотели освежить игру, предоставить шанс молодым. Мы ждём наших центральных защитников: Илья Кутепов уже набирает форму в общей группе, Лёша Шумских пока индивидуально, но тоже скоро», — приводит слова Бородюка пресс-служба «Торпедо».
«Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» (1) — на 15-м месте.
- 7 августа 2022
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