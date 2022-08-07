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«КАМАЗ» потерял первые очки в Первой лиге, не сумев обыграть «Краснодар-2»

«КАМАЗ» потерял первые очки в Первой лиге, не сумев обыграть «Краснодар-2»
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В Набережных Челнах состоялся очередной матч 4-го тура Первой лиги. Лидер первенства местный КАМАЗ принимал «Краснодар-2». Матч завершился со счётом 1:1.

На 28-й минуте Валентин Пальцев открыл счёт и вывел челнинцев вперёд. Но уже на 54-й минуте Дмитрий Пивоваров восстановил равновесие в счёте. Больше командам так и не удалось забить.

КАМАЗ впервые в нынешнем сезоне потерял очки, до этого команда одержала три победы. КАМАЗ с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Краснодар-2» набрал семь очков и расположился на 7-м месте.

В другом матче 4-го тура «Волга» уступила на своём поле «Кубани» со счётом 1:4. Краснодарцы, набрав семь очков, находятся на 5-м месте. «Волга» занимает последнее место, набрав одно очко.

Первая лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 4
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 9' (пен)   0:2 Сидоров – 28' (пен)   0:3 Мосейчук – 45+1'   1:3 Магомадов – 66' (пен)   1:4 Чуканов – 81'
Первая лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Пальцев – 28'   1:1 Пивоваров – 54'
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