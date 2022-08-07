«КАМАЗ» потерял первые очки в Первой лиге, не сумев обыграть «Краснодар-2»

В Набережных Челнах состоялся очередной матч 4-го тура Первой лиги. Лидер первенства местный КАМАЗ принимал «Краснодар-2». Матч завершился со счётом 1:1.



На 28-й минуте Валентин Пальцев открыл счёт и вывел челнинцев вперёд. Но уже на 54-й минуте Дмитрий Пивоваров восстановил равновесие в счёте. Больше командам так и не удалось забить.



КАМАЗ впервые в нынешнем сезоне потерял очки, до этого команда одержала три победы. КАМАЗ с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Краснодар-2» набрал семь очков и расположился на 7-м месте.



В другом матче 4-го тура «Волга» уступила на своём поле «Кубани» со счётом 1:4. Краснодарцы, набрав семь очков, находятся на 5-м месте. «Волга» занимает последнее место, набрав одно очко.