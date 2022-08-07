Лапорта: «Барселона» зарегистрирует все трансферы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию, согласно которой клуб не может зарегистрировать новичков из-за финансовых проблем.



«Мы не обращали внимания на тех, кто говорил о наших проблемах. У «Барселоны» очень мощный бренд. Все это видели во время турне. Спортивный сектор клуба работает отлично. Все наши трансферы будут зарегистрированы», — цитирует Лапорту Sport.es.



Ранее стало известно, что «Барселона» не сумела зарегистрировать сразу пять новичков — Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Рафинью, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.

Ранее Лапорта уже говорил, что за последние два месяца клуб заработал € 868 млн. По словам функционера, у каталонского клуба всё в порядке с финансами.