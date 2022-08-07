«Манчестер Сити» переиграл «Вест Хэм» благодаря дублю Эрлинга Холанда

Сегодня на стадионе «Олимпийский» в Лондоне состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Благодаря дублю норвежского нападающего Эрлинга Холанда «горожане» победили «молотков» со счётом 2:0.



На 28-й минуте голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабианьски не смог продолжить встречу из-за травмы, вместо него ворота занял Альфонс Ареола. На 36-й минуте французский вратарь снёс Холанда в штрафной площади, и судья назначил 11-метровый удар. Исполнять пенальти вышел сам норвежец, который пробил в притирку со штангой – голкипер полетел в противоположном направлении.

Во 2-м тайме на 65-й минуте встречи Холанд вышел один на один с голкипером после разрезающей передачи Кевина Де Брёйне – нападающий низом отправил мяч в сетку – 2:0.



В следующем туре «Ман Сити» примет дома «Борнмут» 13 августа в 17:00 мск. «Вест Хэм» 14 августа поедет в гости к «Ноттингем Форест», матч состоится 14 августа в 16:00 мск.

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