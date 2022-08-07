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«Должен был забить больше». Холанд — о дубле в дебютном матче за «Манчестер Сити» в АПЛ

«Должен был забить больше». Холанд — о дубле в дебютном матче за «Манчестер Сити» в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча первого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Норвежец отметился дублем в этой встрече.

«Это хороший старт. Больше особо нечего сказать. Приятно получать игровое время на старте сезона, продолжаем двигаться вперёд.

Я мог забить больше. Я должен был это сделать. Мы налаживаем связи на каждой тренировке. Со временем они наладятся полностью, мы станем лучше. Я рад, что мой отец увидел оба гола, так что это важный момент для меня как для дебютанта в этих соревнованиях», — приводит слова Холанда Sky Sports.

В следующем туре «Ман Сити» примет дома «Борнмут» 13 августа в 17:00 мск. «Вест Хэм» 14 августа поедет в гости к «Ноттингем Форест», матч состоится 14 августа в 16:00 мск.

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