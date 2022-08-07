Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).



«Я доволен действиями команды и тем, что мы набрали три очка. Мы хорошо вошли в игру, но после забитого мяча стали появляться проблемы. Пропустив, «Крылья» начали прессинговать ещё сильнее, и в таких моментах мы должны оставаться спокойными и не давать противнику вздохнуть. Во втором тайме мы стали лучше контролировать мяч, забили второй гол и довели матч до победы.



Мы находимся на старте сезона, и сейчас каждое очко является важным для нас. Я доволен тем, как команда выполнила план на игру. Футболисты сделали то, что я от них ожидал. Отлично то, что команда большую часть матча оставалась сконцентрированной. Конечно, мы должны работать ещё усерднее, показывать более качественную игру. Сейчас мы находимся в поиске лучшей версии себя», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».