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«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым в составе уступил «Аланьяспору»

«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым в составе уступил «Аланьяспору»
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В Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершился матч 1-го тура турецкой Суперлиги. «Фатих Карагюмрюк» принимал «Аланьяспор». Матч завершился победой гостей со счётом 4:2.

На 19-й минуте Уилсон Эдуарду открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Эфкан Бекироглу удвоил преимущество «Аланьяспора». В начале второго тайма Фабио Боррини сократил отставание в счёте. Но на 70-й минуте Эдуарду оформил дубль. На 72-й минуте Давиде Бираски сократил отставание хозяев до минимума, но уже в компенсированное время Эренджан Ярдымджи поставил точку.

В стартовом составе хозяев вышел российский полузащитник Магомед Оздоев. Он провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями так и не отметился.

Турция - Суперлига. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 19:15 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
2 : 4
Аланьяспор
Аланья
0:1 Эдуарду – 19'   0:2 Бекироглу – 28'   1:2 Борини – 55'   1:3 Эдуарду – 70'   2:3 Бираски – 72'   2:4 Ярдымджи – 90+3'
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