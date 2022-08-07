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Кавани отказался переходить в «Ниццу». Игрок мечтает выступать в Испании

Кавани отказался переходить в «Ниццу». Игрок мечтает выступать в Испании
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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани отказался стать игроком «Ниццы». Президент французского клуба Жан-Пьер Ривер провёл переговоры с футболистом о переходе в их клуб, но тот отказался, сославшись на своё желание играть в испанской Ла Лиге, сообщает издание Get French Football News со ссылкой на свои источники.

Ранее «Ницца» смогла подписать таких игроков, как полузащитник Аарон Рэмси из «Ювентуса» и голкипер Каспер Шмейхель из «Лестер Сити». Руководство клуба решило продолжить политику подписания опытных футболистов, сосредоточившись на приглашении Кавани, но игрок отказал им, так как он и его семья мечтают жить в Испании. Ранее СМИ сообщали, что уругваец согласовал свой переход в «Боку Хуниорс».

Напомним, Эдинсон Кавани прошлый сезон провёл в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед». На счету уругвайского футболиста 15 встреч, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом истёк в июне этого года.

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