Тен Хаг прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Арнаутовичу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой клуб интересуется форвардом «Болоньи» Марко Арнаутовичем. Ранее The Athletic сообщил, что английский клуб уже сделал предложение «Болонье».



«Я пытаюсь не вдаваться в имена. Наверное, за время предсезонки с «Манчестер Юнайтед» связывали порядка 250 игроков. У нас есть два форварда, возможно, и третий, Рашфорд. Мы рассматривали его в качестве форварда, но он провёл хорошую предсезонку на левом фланге», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.



Ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

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