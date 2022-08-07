Защитник «Вулверхэмптона» Коуди перейдёт в «Эвертон»

Английский защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди перейдёт в ливерпульский «Эвертон». Руководство обоих клубов достигло соглашения, игрок отправится к «ирискам» в аренду с опцией выкупа, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
Как сообщает инсайдер, Конор Коуди почти согласовал свой личный контракт с «Эвертоном». Сам игрок желает переезда в команду под руководством Фрэнка Лэмпарда. Романо также уточняет, что следующим официальным подписанием «ирисок» станет полузащитник Амаду Онана из французского «Лилля».
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Коуди провёл 38 игр, на его счету четыре гола. Также защитник получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.
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