Бундеслига: «Лейпциг» теряет очки против «Штутгарта», «Кёльн» уверенно обыгрывает «Шальке»

Сегодня двумя встречами завершился 1-й тур немецкой Бундеслиги. В первом матче «Штутгарт» дома смог сыграть вничью с «РБ Лейпциг», а в другом «Кёльн» на своём поле уверенно переиграл «Шальке-04».



В матче «РБ Лейпциг» и «Штутгарта» первыми открыли счёт подопечные Доменико Тедеско – на 8-й минуте встречи Кристофер Нкунку забил с передачи Дани Ольмо. На 31-й минуте хозяева сравняли игру – гол забил Науиру Ахамада с ассиста Саши Калайджича. Во втором тайме команды поразить ворота друг друга не смогли, игра завершилась с итоговым счётом 1:1.

В другом матче «Шальке-04» начал с удаления – на 35-й минуте Доминик Дрекслер получил прямую красную карточку. В первом тайме команды забитыми голами не отметились, реализовав свои моменты во втором. Сначала Лука Килиан открыл счёт на 49-й минуте, а на 62-й Флориан Кайнц укрепил преимущество хозяев. На 76-й минуте игры «Шальке» сократил отставание с помощью гола Мариуса Бюльтера, но на 80-й хозяева забили свой третий мяч – отличился Деян Любичич, установив итоговый счёт матча – 3:1.