Бывший тренер «Торпедо» объяснил неудачный старт команды в РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о проблемах команды на старте РПЛ сезона-2022/2023.
«Торпедо» ещё не успело адаптироваться к РПЛ и командам, которые там играют. Клуб не успел заменить игроков, которые не соответствуют Премьер-Лиге. Ну и стоит учитывать, что уровень футбола в РПЛ совсем другой. Да, команды, которые только вышли из Первой лиги, очень старательны, но при этом отчётливо видны недостатки.
Не секрет, что у нас чемпионат разделён на два круга: до ноября и после него. В первом круге всё довольно скомкано, нет какой-то закономерности в подготовке к началу чемпионата. Дальше у нас перерыв, трансферное окно, новые люди и время, чтобы адаптироваться и сформировать тактическое направление. Мне кажется, что определяющей игрой в ближайших турах для «Торпедо» будет игра с «Оренбургом». Обе команды только вышли из Первой лиги, там мы и посмотрим — кто больше готов к РПЛ», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 августа 2022
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