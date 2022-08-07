ЦСКА и «Спартак» возглавили турнирную таблицу по итогам 4-го тура РПЛ, «Локомотив» — 14-й

В Российской Премьер-Лиге состоялись все матчи 4-го тура. По их итогам несколько изменилась турнирная таблица.
Лидерство сохраняют ЦСКА и «Спартак», которые в 4-м туре одержали победы. Армейцы разгромили «Факел» со счётом 4:1, а «Спартак» обыграл «Урал» (2:0). Московские клубы набрали по 10 очков, у них одинаковые показатели (10-3 по забитым и пропущенным).
На третье место вышел ФК «Сочи», обыгравший «Пари НН» со счётом 2:1. У южан девять очков. Далее располагается «Зенит», потерявший очки в гостевом матче с «Ахматом» (0:0). У чемпиона России в настоящее время восемь очков.
Столько же баллов набрали «Динамо» и «Ростов». Москвичи в матче 4-го тура обыграли «Крылья Советов» (2:0), а «Ростов» был сильнее «Оренбурга» (2:1). Следом располагаются «Химки» и «Краснодар». Подмосковные футболисты в 4-м туре обыграли «Торпедо» со счётом 3:1, а южане разгромили «Локомотив» (3:0).
На девятом месте находится «Ахмат», набравший пять очков. На 10-м месте расположились «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Оренбург» с тремя очками находится на 11-м месте. Далее следует группа команд, у которых по два очка. В неё вошли «Факел», «Пари НН» и «Локомотив». На 15-м месте находится «Торпедо», у которого одно очко, а замыкает таблицу «Урал» (0).
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