Андрей Аршавин: только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос Fan ID

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о внедрении в России Fan ID.



«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте всё вернём». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».



После введения Fan ID в РПЛ резко снизилась посещаемость. Закон предполагает, что для прохода на стадион у болельщика должен быть соответствующий документ. Его можно оформить через Госуслуги. При этом Fan ID необходим также журналистам, футболистам, тренерам и другим участникам.

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