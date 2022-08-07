Сторожук ответил на вопрос о давлении из-за слухов о поисках нового тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал слухи, согласно которым у команды может появиться новый наставник. По словам специалиста, подобные разговоры не влияют на него.

«Это же журналисты звонят и узнают, а не кто-то из представителей «Краснодара» говорит. У этих людей и спросите, откуда информация. На меня это никак не давит. На меня, в принципе, ничего никогда не давит», — цитирует тренера Metaratings.



Сторожук возглавил «Краснодар» в марте 2022 года. На посту наставника команды он сменил Даниэля Фарке, который покинул клуб после начала украинских событий. Немецкий тренер так и не провёл с командой ни одного официального матча.



«Краснодар» в четырёх турах РПЛ набрал семь очков. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.