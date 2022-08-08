Скоулз назвал двух игроков «Манчестер Юнайтед», в которых видит проблему команды

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемах команды. 7 августа «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ уступил на своём поле «Брайтону» со счётом 1:2.



«Мактоминей постоянно пытался бежать с мячом. Это нелепо. Уровень полузащитников был очень низким. Скотта могли удалить, ему там повезло. Опять же, он постоянно бежит с мячом, это совершенно нелепо.



Качество полузащитников совсем не близко к тому, какое было у команды в последние годы. С Фредом и Мактоминеем это тяжело. Наверное, тен Хагу придётся выбрать одного из них. Но даже наличие одного из них в составе уже слишком ощутимо.



Фред постоянно выбивал мяч, а Мактоминей бежал с ним. Зачем? Просто делай передачу лучшим игрокам. Это же не сложно!» — цитирует Скоулза Mirror.

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