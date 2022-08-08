«Парма» обыграла «Салернитану» в матче первого раунда Кубка Италии
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В матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 «Салернитана» принимала «Парму». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пармы» Дрисса Камара. На 74-й минуте хавбек Валентин Михэйлэ упрочил преимущество гостей в счёте.
Таким образом, «Парма» прошла в следующий раунд турнира, а «Салернитана» завершила своё выступление в соревновании. Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер». Ранее в следующий раунд Кубка Италии вышли «Асколи» и «Бари».
Новый розыгрыш чемпионата Италии начнётся 13 августа. В матче первого тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Салернитана» сыграет с «Ромой».
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