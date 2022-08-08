«Монца» переигрывает «Фрозиноне» в голевой перестрелке в матче первого раунда Кубка Италии
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В матче первого раунда Кубка Италии «Монца» дома принимала «Фрозиноне». Встреча знаменательна обилием голов со стороны обеих команд, но удачливее оказались хозяева, сумевшие обыграть соперника со счётом 3:2.
В первом тайме хозяева реализовали два 11-метровых удара. На 25-й минуте забил Маттиа Валоти, а на 43-й отличился Джанлука Капрари. Во втором тайме «Фрозиноне» смог совершить камбэк. На 52-й минуте отставание сократил Хамза Хоуди, а на 56-й Бенджамин Коне сумел сравнять счёт. Такой переворот в матче хозяев не надломил, и они смогли вновь выйти вперёд – на 83-й минуте Кристиан Гиткьяер установил итоговый счёт встречи – 3:2.
Напомним, действующим победителем кубка Италии является миланский «Интер».
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