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Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче РПЛ с «Оренбургом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (2:1).

«Первый тайм понравился больше. Мы сами себе придумываем проблемы. Это связано больше всего с флангами. Кто бьёт пенальти? Первый Полоз, второй Комличенко, третий Уткин. А там они сами уже решают, они на поле.

Не понял, за что получил жёлтую карточку. Поэтому и опротестовал. Товарищ объяснил, что теперь такие правила», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Напомним, «Ростов» набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Действующий чемпион России — «Зенит».

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