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Алексис Санчес договорился о контракте с «Марселем»

Алексис Санчес договорился о контракте с «Марселем»
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Чилийский форвард Алексис Санчес продолжит карьеру в «Марселе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, футболист согласовал условия контракта с французским клубом. О переходе игрока будет объявлено в ближайшие дни, когда «Интер» официально сообщит о разрыве контракта с нападающим.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к уходу из «Интера». Санчес перешёл в «Интер» в августе 2019 года. В 108 матчах за команду форвард забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.

В 2006 году Санчес дебютировал за сборную Чили. В 146 матчах за национальную сборную Алексис забил 48 голов и отдал 38 результативных передач. Последний раз в футболке Чили Санчес выходил на поле в марте 2022 года.

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Источник: «Интер» согласовал разрыв контракта Санчеса, Алексис может переехать во Францию
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