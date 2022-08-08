Алексис Санчес договорился о контракте с «Марселем»

Чилийский форвард Алексис Санчес продолжит карьеру в «Марселе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, футболист согласовал условия контракта с французским клубом. О переходе игрока будет объявлено в ближайшие дни, когда «Интер» официально сообщит о разрыве контракта с нападающим.
Ранее сообщалось, что Санчес близок к уходу из «Интера». Санчес перешёл в «Интер» в августе 2019 года. В 108 матчах за команду форвард забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.
В 2006 году Санчес дебютировал за сборную Чили. В 146 матчах за национальную сборную Алексис забил 48 голов и отдал 38 результативных передач. Последний раз в футболке Чили Санчес выходил на поле в марте 2022 года.
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