Евгений Марков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Торпедо»
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Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков высказался о возможном переходе в московское «Торпедо». Футболист присутствовал на матче «Торпедо» с подмосковными «Химками» (1:3).
«Без комментариев. Зачем приехал на матч «Торпедо»? Просто посмотреть футбол», — приводит слова Маркова Sport24.
Напомним, Марков выступает в составе тульского «Арсенала» с 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Московское «Торпедо» в четырёх матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».
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