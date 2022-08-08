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Лига 1: «Марсель» и «Лилль» громят соперников

Лига 1: «Марсель» и «Лилль» громят соперников
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Завершился 1-й тур французской Лиги 1. В последнем игровом дне было сыграно семь встреч, среди которых примечательны разгромные победы «Марселя» и «Лилля» с одинаковым исходом 4:1.

«Марсель» в своей игре отличился уже на 13-й минуте благодаря автоголу защитника «Реймса» Ваута Фаса. В конце первого тайма хозяева укрепили преимущество благодаря стараниям Нуну Тавареша. Во втором тайме на дубль колумбийца Луиса Суареса гости ответили одним забитым мячом – отличился Фоларин Балогун.

Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Фас – 13' (автогол)   2:0 Тавареш – 45+1'   3:0 Суарес – 75'   3:1 Балогун – 84'   4:1 Суарес – 90+4'

«Лилль» дома принимал «Осер». Хозяева начали забивать уже с первой минуты – отличился полузащитник Бенжамен Андре. Через пару минут нападающий Джонатан Дэвид увеличил преимущество своей команды, а на 39-й оформил дубль в этой встрече. На 64-й минуте Аким Зедадка довёл счёт матча до разгромного, но «Осер» смог ответить лишь единожды – гол забил Гаэтен Шарбонье.

Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
4 : 1
Осер
Осер
1:0 Андре – 1'   2:0 Дэвид – 3'   3:0 Дэвид – 39'   4:0 Зедадка – 64'   4:1 Шарбонье – 68'

Результаты других матчей представлены ниже.

Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Сотока – 27'   2:0 Сотока – 62'   3:0 Сотока – 65'   3:1 Белькебла – 66'   3:2 дель Кастильо – 82' (пен)
Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
3 : 2
Труа
Труа
1:0 Сент-Люс – 3'   1:1 Тардье – 12' (пен)   2:1 Саванье – 15'   2:2 Бальде – 17'   3:2 Саванье – 81'
Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Даллинга – 20'   1:1 Рэмси – 78'
Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 0
Нант
Нант
Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 1
Лорьян
Лорьян
0:1 Теате – 65' (автогол)
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