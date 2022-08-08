Лига 1: «Марсель» и «Лилль» громят соперников

Завершился 1-й тур французской Лиги 1. В последнем игровом дне было сыграно семь встреч, среди которых примечательны разгромные победы «Марселя» и «Лилля» с одинаковым исходом 4:1.
«Марсель» в своей игре отличился уже на 13-й минуте благодаря автоголу защитника «Реймса» Ваута Фаса. В конце первого тайма хозяева укрепили преимущество благодаря стараниям Нуну Тавареша. Во втором тайме на дубль колумбийца Луиса Суареса гости ответили одним забитым мячом – отличился Фоларин Балогун.
«Лилль» дома принимал «Осер». Хозяева начали забивать уже с первой минуты – отличился полузащитник Бенжамен Андре. Через пару минут нападающий Джонатан Дэвид увеличил преимущество своей команды, а на 39-й оформил дубль в этой встрече. На 64-й минуте Аким Зедадка довёл счёт матча до разгромного, но «Осер» смог ответить лишь единожды – гол забил Гаэтен Шарбонье.
Результаты других матчей представлены ниже.
- 8 августа 2022
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- 7 августа 2022
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