Валерий Карпин: когда будут голы «Ростова» с игры? Я тоже жду

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче четвёртого тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1) ответил на вопрос, когда команда начнёт забивать голы с игры, а не со стандартных положений.

«Когда будут голы с игры? Я тоже жду. С чем это может быть связано? С игрой», — приводятся слова Карпина на официальном сайте «Ростова».

После четырёх туров «Ростова» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 8 очков. От лидирующих ЦСКА и «Спартака» команда отстаёт на 2 очка.

В следующем туре Российской Премьер-лиги «Ростов» встретится с «Нижним Новгородом». Матч состоится 14 августа в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, начало – 17:30 мск.