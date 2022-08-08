Гари Невилл: играть с «Брайтоном» легче всего. Это вызывает беспокойство за поражение «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о домашнем поражении «манкунианцев» в дебютной игре чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) под руководством 52-летнего нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Играть с «Брайтоном» легче всего играть в лиге — это вызывает огромное беспокойство. Их открытость просто невероятна. Это явно шокировало тен Хага после многообещающей предсезонки.

Но любой, кто наблюдал за теми игроками «Манчестер Юнайтед», которых ему передали, поймёт, что это знакомое выступление, и люди, стоящие выше него, должны были знать, что это была неприемлемая ситуация — поставить Эрика тен Хага под этот набор футболистов. Он нуждался в усилении больше, чем это было раньше. Время ещё есть, но ему понадобится ещё три или четыре недели, чтобы поработать с ними.

Каждый новый наставник «МЮ» приходит, думая, что он может добиться большего, чем предыдущий тренер, имея в своём распоряжении игроков, поскольку они считают себя лучшим тренером, и, вероятно, так оно и есть. Но реальность такова, что он увидел, на что способны эти игроки сегодня», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ».