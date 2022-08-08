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«Ростов» одержал 6-ю домашнюю победу кряду. До повторения клубного рекорда – 1 матч

«Ростов» одержал 6-ю домашнюю победу кряду. До повторения клубного рекорда – 1 матч
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«Ростов» под руководством Валерия Карпина близок к обновлению одного из клубных рекордов после победы в домашнем матче третьего тура чемпионата России над «Оренбургом» (2:1). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Как отмечает источник, ростовчане в третий раз в своей истории выиграли шесть домашних матчей подряд в чемпионате России – были побеждены в прошлом сезоне «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1), «Спартак» (3:2) и «Химки» (2:1), а в нынешнем подопечные Карпина обыграли «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). До повторения клубного рекорда остался один матч (7 домашних побед подряд в 2016 году при Курбане Бердыеве).

В шестом туре чемпионата России «Ростов» примет на своём поле «Сочи», а туром ранее сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».

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