Полузащитник «Кубани» Чуканов прокомментировал разгромную победу над «Волгой»

Полузащитник «Кубани» Андреа Чуканов, забивший гол в ворота ульяновской «Волги», прокомментировал победу своей команды в матче Первой лиги. В гостях краснодарцы выиграли со счётом 4:1.

«Сегодня всё хорошо сложилось для нас. Многое получилось из того, что планировали. Конечно, нам очень помог быстрый гол. После этого нужно было организованно обороняться, ждать ошибок соперника и реализовывать свои моменты в контратаках, что и удалось сделать.

3:0 к перерыву – это комфортное преимущество, но необходимо было сохранять концентрацию и довести дело до логического завершения. Как проходит адаптация в «Кубани»? Всё хорошо, можно сказать, она уже закончилась. Ещё до прихода в команду общался со многими ребятами, прекрасно знаю требования тренерского штаба. Так что самое главное – это играть и приносить пользу «Кубани», — сказал Чуканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после четырёх туров «Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба семь очков – две победы, одна ничья и одно поражение.

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