Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Кубани» Чуканов прокомментировал разгромную победу над «Волгой»

Полузащитник «Кубани» Чуканов прокомментировал разгромную победу над «Волгой»
Комментарии

Полузащитник «Кубани» Андреа Чуканов, забивший гол в ворота ульяновской «Волги», прокомментировал победу своей команды в матче Первой лиги. В гостях краснодарцы выиграли со счётом 4:1.

«Сегодня всё хорошо сложилось для нас. Многое получилось из того, что планировали. Конечно, нам очень помог быстрый гол. После этого нужно было организованно обороняться, ждать ошибок соперника и реализовывать свои моменты в контратаках, что и удалось сделать.

3:0 к перерыву – это комфортное преимущество, но необходимо было сохранять концентрацию и довести дело до логического завершения. Как проходит адаптация в «Кубани»? Всё хорошо, можно сказать, она уже закончилась. Ещё до прихода в команду общался со многими ребятами, прекрасно знаю требования тренерского штаба. Так что самое главное – это играть и приносить пользу «Кубани», — сказал Чуканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после четырёх туров «Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба семь очков – две победы, одна ничья и одно поражение.

Какие российские клубы пропали в последние годы?

Первая лига: Нефутбольный герой месяца в июле Первая лига: Нефутбольный герой месяца в июле
Первая лига: Гений месяца в июле Первая лига: Гений месяца в июле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022