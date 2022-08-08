Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» Лапорта предложил провести турне в Мексике за помощь в 1937 году

Президент «Барселоны» Лапорта предложил провести турне в Мексике за помощь в 1937 году
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как Мексика помогла команде в 1937 году.

«Мы в долгу перед Мексикой, а также перед США. «Барселона» существует сегодня благодаря тому, что она гастролировала в Мексике в 1937 году. Была гражданская война и у клуба была возможность гастролей, начавшихся в 1936 году. Это было любопытно, потому что благодаря этому собранные деньги были переведены на счёт в Париже, и эти деньги спасли «Барселону».Мы рисковали исчезнуть, у нас был резерв, который позволял клубу продолжать работу, и это связано с этим турне. Мы должны что-то сделать в Мексике. Мы должны отправиться в тур», — приводит слова Лапорты Marca.

7 августа «Барселона» разгромила мексиканский клуб «УНАМ Пумас» со счётом 6:0.

Самый дорогой состав «Барселоны». Сколько же денег потрачено зря! Самый дорогой состав «Барселоны». Сколько же денег потрачено зря!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022