Смолов одним словом ответил на вопрос о различиях между Йокановичем и Шварцем
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос, чем отличаются экс-наставник клуба Сандро Шварц и нынешнем тренер команды Славиша Йоканович.
Изначально, журналист задал вопрос защитнику «Динамо» Сергею Паршивлюку, чем отличаются подход и требования Йокановича и Шварца.
В этот момент проходил Смолов и ответил: «Внешностью», — приводит слова Смолова Metaratings.
Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 года, после чего занял пост главного тренера «Герты».
Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 8 очков. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром».
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