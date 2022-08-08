Мусаев: когда уехал от российского VAR, то просто вздохнул с облегчением

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев сравнил работу системы видеоповторов в России и Азербайджане.
«Когда уехал от российского VAR, то просто вздохнул с облегчением (смеется). У нас каждый момент смотрят, даже тот, который летающие над стадионом птицы видят и понимают, что там все чисто. На повторы уходит по 4–5 минут, кому такое нужно? С этой системой разговоров о судействе стало в два раза больше, потому что моменты трактуют как хотят.
В Азербайджане полгода был старый добрый футбол без VAR, я был рад. А потом нас собрали и сказали, что внедряют эту систему. Я высказался, что если VAR будет таким, как в России, то я против, что готов играть без него, хотя в нашу сторону было много результативных ошибок, и с VAR у нас результат был бы лучше. В итоге провели два тестовых матча — все смотрели четко и быстро», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Напомним. Мусаев с 2018 по 2021 год возглавлял «Краснодар». Осенью 2021 года Мусаев возглавил «Сабах».
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