Григорян: спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всё будет как обычно

55-летний российский специалист Александр Григорян, возглавляющий ЖФК ЦСКА, высказался о положении команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам четырёх туров, где первую строчку делят московские ЦСКА и «Спартак».

«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать, очень скоро всё будет как обычно. Строчка под номером один — «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место, ЦСКА и «Спартак». Также я бы не сбрасывал со счетом «Ростов», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, с 10 очками в активе первое место в таблице чемпионата России делят ЦСКА и «Спартак». Замыкает тройку «Сочи» (9), а действующий чемпион, – «Зенит» (8), располагается лишь на четвёртом месте.

В следующем туре «Зенит» примет ЦСКА, «Спартак» примет на своём поле «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

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