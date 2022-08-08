«Торино» готов предложить € 1 млн за аренду Влашича. «Вест Хэм» покупал его за € 30 млн

Представители 24-летнего хорватского атакующего полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николы Влашича, известного по выступлениям за московский ЦСКА, продолжают переговоры о переходе игрока в итальянский «Торино». Об этом сообщает Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, на понедельник, 8 августа, представители клуба из Турина проведут встречу с агентами Влашича для обсуждения возможного перехода. «Торино» готов предложить «молотобойцам» лишь платную аренду игрока за € 1 млн, при этом в соглашении может быть предусмотрена опция выкупа игрока.
Примечательно, что летом 2021 года «Вест Хэм» потратил на покупку Влашича из ЦСКА € 30 млн. За лондонский клуб он провёл 31 матч во всех турнирах, в основном выходя на замену, и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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