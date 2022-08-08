Мусаев назвал российских тренеров, которые бы точно добились успеха в Европе

38-летний российский специалист Мурад Мусаев, возглавляющий азербайджанский «Сабах», высказался о потенциале отечественных тренеров на европейском уровне.
«Почему так мало российских тренеров за рубежом? Трудно ответить. Возможно, у нас в России всё хорошо, и почти все остаются работать здесь. Возможно, ограничивающим фактором является знание языков. По уровню ряд российских тренеров из РПЛ добились бы хороших результатов в Европе. Пример — Саламыч, который успешно работал в Польше и Венгрии, дважды выигрывал чемпионат и Кубок.
Назвать этих тренеров? Точно Семак и Карпин. Возможно, Федотов», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Отметим, что накануне стартовал чемпионат Азербайждана – «Сабах» под руководством Мусаева на домашнем поле разгромил «Сумгаит» (3:0).
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
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