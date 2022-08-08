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Малафеев: ошибка Одоевского не должна перечёркивать всё хорошее, что он демонстрировал

Малафеев: ошибка Одоевского не должна перечёркивать всё хорошее, что он демонстрировал
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре вратаря Даниила Одоевского в игре с «Ахматом» (0:0), в которой он был удалён с поля в концовке первого тайма.

«Нерасчетливо вышел Даниил из ворот. Бывает такое: ты заигрываешься, стараешься страховать защитников, которые играют высоко. Сами понимаете, «Зенит» высоко ставит линию обороны, потому что большая группа игроков проводит время в атаке. Соответственно, вратарь должен играть «выше». Надо было просто позицию свою оценить правильно. А так не рассчитал Одоевский, не хватило ему каких-то долей секунд, чтобы первому добраться до мяча. Дело было на углу штрафной. Ситуация сама не такая острая — если бы Даня остался в воротах, всё завершилось бы опасным моментом, думаю. Но что произошло, то произошло.

Ловрен тоже мог действовать в эпизоде по-другому. Он играл пассивно. Может, слышал, что Одоевский выходит из ворот, может, побоялся фолить, чтобы не было красной карточки. Мог сыграть хорват жёстче, как-то замедлить движение нападающего «Ахмата».

Эпизод, конечно, повлиял на результат матча. Но в целом надо понимать: такие ситуации будут возникать и другие тоже. Надо делать правильные выводы, сводить количество грубых ошибок к минимуму.

Что касается будущего Одоевского в «Зените», то хочу сказать: ошибки – вещь неизбежная, особенно для молодого вратаря. Это объяснимо. Вспоминаю себя в этом возрасте – у меня тоже были промахи, они помогали набираться опыта, становиться сильнее. К этому надо относиться спокойно. У Одоевского есть данные, чтобы проявить себя в большом футболе, он их демонстрировал. И ошибка не должна перечёркивать все хорошее, что было. Надеюсь, тренеры «Зенита» продолжат ему доверять», — приводит слова Малафеева РБ Спорт.

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