Нигматуллин: удивительно, как в «Локомотиве» до сих пор доверяют немцам

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о последних результатах столичной команды.
«Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам.
Руководители могут только поменять одного ноунейма на другого. Сейчас этих немецких специалистов никто не знает, они ничего не выигрывали и не выиграют. За результат переживают только болельщики, а не руководство. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание.
Естественно, возвращение Юрия Павловича всё бы изменило кардинально, но при нынешних руководителях и векторе развития приход Семина никому не выгоден. Нет никаких задач. Юрий Павлович самодостаточный человек, с точки зрения его авторитета. У него есть собственное мнение, с которым вряд ли согласится нынешнее руководство. Пока в «Локомотиве» нет предпосылок к смене тренера. Приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги, а это уже издевательство какое-то над российским футболом», – приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал результаты команды в начале сезона «катастрофой».
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