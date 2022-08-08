Семшов: ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо

Бывший российский полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поставил на то, что россиянин Зелимхан Бакаев сможет заменить травмированного бразильца Клаудиньо.
«Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо — это потеря. Футбол — контактный вид спорта, и травмы неизбежны. Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.
Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимахан – одарённый, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.
«Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».
В следующем туре «Зенит» встретится в домашнем матче на «Газпром Арене» с московским ЦСКА.
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