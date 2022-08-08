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Семшов: ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо

Семшов: ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо
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Бывший российский полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поставил на то, что россиянин Зелимхан Бакаев сможет заменить травмированного бразильца Клаудиньо.

«Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо — это потеря. Футбол — контактный вид спорта, и травмы неизбежны. Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимахан – одарённый, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

«Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В следующем туре «Зенит» встретится в домашнем матче на «Газпром Арене» с московским ЦСКА.

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