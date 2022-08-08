Андрей Шевченко: Зинченко очень щедр, он много дал украинскому народу

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в последнее время помогает Украине.

«Александр сразу жёстко высказался и продолжает высказываться против событий, происходящих у нас в стране. Он любит Украину и украинских людей, мы с ним сделали много хороших дел.

Мы участвовали в мероприятиях по сбору средств. Саша очень щедрый и многое даёт украинскому народу», — приводит слова Шевченко Mirror.

Напомним, в июле этого года Александр Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» за € 35 млн. Украинец подписал контракт с лондонским клубом до июня 2026 года. До перехода в «Сити» Зинченко выступал за «Уфу».

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