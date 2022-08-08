УЕФА бесплатно передаст Украине телеправа на трансляцию сентябрьских матчей Лиги наций

Украинская ассоциация футбола бесплатно получит от УЕФА права на телетрансляцию сентябрьских матчей национальной сборной в Лиге наций, сообщает телеграм-канал КDК.

Источник сообщает, что с большой долей вероятности телеправа получит один из национальных телеканалов.

В сентябре сборная Украины должна провести три матча. Дважды сыграть с Шотландией (21 и 27 сентября) и провести одну игру с Арменией (24 сентября).

Напомним, в июне этого года сборная Украины провела матч с Уэльсом. В решающей отборочной игре за выход на чемпионат мира в Катаре украинцы уступили своему сопернику с минимальным счётом. Единственный гол во встрече в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.

Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина.