«Никакие страдания не вечны». Клаудиньо выложил пост после травмы
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, получивший травму в игре четвёртого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0), выложил пост в социальной сети.
«Бог всё контролирует. Страдания, как и счастье, никогда не бывают вечными», — написал бразилец в одной из социальных сетей под постом со своей фотографией.
Напомним, вчера, 7 августа, стал известен характер травмы Клаудиньо и сроки его восстановления. Полузащитнику диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления будет составлять 4-5 недель.
В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо провёл за «Зенит» четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года.
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