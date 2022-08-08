«Никакие страдания не вечны». Клаудиньо выложил пост после травмы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, получивший травму в игре четвёртого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0), выложил пост в социальной сети.

«Бог всё контролирует. Страдания, как и счастье, никогда не бывают вечными», — написал бразилец в одной из социальных сетей под постом со своей фотографией.

Напомним, вчера, 7 августа, стал известен характер травмы Клаудиньо и сроки его восстановления. Полузащитнику диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления будет составлять 4-5 недель.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо провёл за «Зенит» четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года.