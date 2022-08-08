Хубулов: хотелось бы видеть больше болельщиков «Крыльев» на стадионе

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался об игре своей команды после проигранного матча с «Динамо» (0:2), а также обратился к болельщикам клуба с просьбой приходить на домашний стадион.
«По игре мы выглядели не хуже, создали много моментов. Хотя бы на один гол мы наиграли, счёт 0:2 не по игре. Что касается меня, то я пропустил сборы, приехал за пару дней до первой игры. Когда ждать меня в старте – вопрос больше к тренеру, а не ко мне.
Атмосфера на стадионе? Всё отлично, но хотелось бы видеть больше болельщиков – всё-таки город-миллионник. Хотелось бы попросить их приходить и поддерживать нас. Когда они забивают стадион – это дополнительная мотивация для футболистов, они гонят нас к победам", — приводит слова Хубулова Metaratings.
Напомним, согласно данным РПЛ, матч «Крылья» — «Динамо» в четвёртом туре посетило 6672 зрителя.
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