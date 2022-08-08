Два клуба АПЛ претендуют на Хадсона-Одои

Два клуба Английской Премьер-лиги претендуют на вингера лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Guardian.
По информации издания, «Лестер Сити» и «Саутгемптон» заинтересованы в подписании игрока. Сам англичанин желает уйти в аренду из лондонского клуба.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.
Хадсон-Одои имеет двойное гражданство и по правилам ФИФА имеет право на переход, поскольку он не представлял Англию в финальной части крупного турнира, а все три его выступления в национальной команде состоялись в возрасте до 21 года.
Футболисту придётся ждать до ноября 2022-го, чтобы представлять Гану. Согласно правилам, игрок может начать выступление за другую сборную через три года с момента последнего матча в составе предыдущей команды. Учитывая, что такой расклад позволит ему сыграть на чемпионате мира в Катаре, это остается для нападающего привлекательным вариантом.
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