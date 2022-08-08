Юран: на заводе или в шахте тяжелее, поэтому на поле я требую максимальной отдачи

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, является ли совпадением уверенное выступление его клуба во вторых таймах.

«Химки» уверенно выступают во вторых таймах? Это не совпадение, первый фактор — физически команда хорошо готова, мы добавляем, плюс есть лавка. Игроки, которые выходят — добавляют. Я всё им объясняю, что нужно терпеть, выжимать максимум. Всего у нас 2 по 45, в сумме 90 минут ещё и с паузой.

Наверное, на заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле. Ошибку я могу понять‑простить, но если где‑то не добежал или вальяжно вышел, у меня разговор простой. Я отношусь очень резко к этим вещам. Поэтому парни молодцы, слушают, слышат, стараются и выжимают себя. В совокупности физическое состояние показывает, что во вторых таймах мы добавляем и выжимаем себя", — приводит слова Юрана «Матч ТВ».