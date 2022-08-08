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Юран: на заводе или в шахте тяжелее, поэтому на поле я требую максимальной отдачи

Юран: на заводе или в шахте тяжелее, поэтому на поле я требую максимальной отдачи
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, является ли совпадением уверенное выступление его клуба во вторых таймах.

«Химки» уверенно выступают во вторых таймах? Это не совпадение, первый фактор — физически команда хорошо готова, мы добавляем, плюс есть лавка. Игроки, которые выходят — добавляют. Я всё им объясняю, что нужно терпеть, выжимать максимум. Всего у нас 2 по 45, в сумме 90 минут ещё и с паузой.

Наверное, на заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле. Ошибку я могу понять‑простить, но если где‑то не добежал или вальяжно вышел, у меня разговор простой. Я отношусь очень резко к этим вещам. Поэтому парни молодцы, слушают, слышат, стараются и выжимают себя. В совокупности физическое состояние показывает, что во вторых таймах мы добавляем и выжимаем себя", — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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