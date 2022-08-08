Рой Кин – о «МЮ»: я не вижу личностей, не вижу характера

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре киманл в начале сезона.



«Остались всё те же проблемы. Те же персонажи, те же личности, особенно в полузащите. В команде есть талантливые игроки, но когда у них случаются неудачи, они не справляются с ними. Я вновь говорю о ДНК клуба и культуре на тренировочной базе — её там нет. Я не вижу личностей, не вижу характера», — приводит слова Кина Sky Sports.



Команда проиграла в матче 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч завершился со счётом 2:1. Ранее Кин выразил уверенность, что «МЮ» необходимо кадровое усиление. Он призвал владельцев вложиться в приобретение новых игроков и дать время главному тренеру команды Эрику тен Хагу.