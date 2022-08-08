Де Брёйне — об игре с Холандом: кто бы ни играл впереди, я попытаюсь найти их передачей

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал игру нападающего Эрлинга Холанда, который недавно пополнил ряды английского клуба.

«Кто бы ни собирался играть впереди, будь то Эрлинг Холанд или Хулиан Альварес, я попытаюсь найти их передачей.

Очевидно, что Эрлинг ещё не готов на 100 процентов, но мы сыграли всего пару игр. Он будет открываться, и, если я буду находить его на поле, он будет забивать голы.



Он тут, чтобы забивать и помогать команде, он сделал это в первом туре АПЛ. Я не оказываю на него слишком много давления. Я знаю, что вокруг него много ажиотажа, и, очевидно, начать таким образом хорошо для него», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт клуба.

Напомним, в первом туре АПЛ «Сити» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0. Дублем отметился Эрлинг Холанд.

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