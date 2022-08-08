Источник: «Войводина» отказалась продавать своего лучшего бомбардира в РПЛ

Сербская «Войводина» отказалась продавать в Российскую Премьер-Лигу полузащитника Велько Шимича, являющегося лучшим бомбардиром клуба, сообщает «Матч ТВ».
По сведениям источника, интерес к игроку проявляли три клуба российского чемпионата, в числе которых самарские «Крылья Советов».
Источник сообщает, что сербский клуб в начале сезона был готов рассмотреть предложения о продаже футболиста, однако после того, как Шимич забил три гола в четырёх стартовых турах чемпионата, клуб наотрез отказался продавать его.
27-летний Велько Шимич является воспитанником «Црвены Звезды». Полузащитник успел поиграть за швейцарские клубы, в том числе находился в системе «Базеля».
Напомним, после четырёх туров РПЛ лидерами чемпионата являются ЦСКА и «Спартак», имеющие в активе по 10 очков.
- 8 августа 2022
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