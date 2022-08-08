Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, когда получит лицензию УЕФА PRO
Поделиться
Наставник «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о том, когда он сможет получить лицензию УЕФА PRO.
«Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее — следующий год. Невозможность участия во флеш‑интервью? Сейчас, если говорить откровенно, важнее находиться внутри с ребятами, с командой и после удачной, и после неудачной игры. Есть вопросы по выстраиванию внутри каких‑то моментов: доверия ребят к нам, у нас к ребятам. Сейчас лучше находиться там», — приводит слова Гаранина «Матч ТВ».
Напомним, после четырёх туров РПЛ «Сочи» занимает третье место турнирной таблицы, имея в своём активе девять очков. До прихода в «Сочи» Гаранин работал в «Енисее».
Комментарии
- 8 августа 2022
-
09:09
-
08:56
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:42
-
07:34
-
07:33
-
07:09
-
07:04
-
06:47
-
06:40
-
06:34
-
06:32
-
06:15
-
05:42
-
05:39
-
05:36
-
05:17
-
04:58
-
04:53
-
04:21
-
04:08
-
04:06
-
03:48
-
03:38
-
03:23
-
03:18
-
03:06
-
02:48
-
02:46
-
02:19
-
02:15
-
01:59
Партнерский контент