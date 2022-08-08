Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, когда получит лицензию УЕФА PRO

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о том, когда он сможет получить лицензию УЕФА PRO.

«Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее — следующий год. Невозможность участия во флеш‑интервью? Сейчас, если говорить откровенно, важнее находиться внутри с ребятами, с командой и после удачной, и после неудачной игры. Есть вопросы по выстраиванию внутри каких‑то моментов: доверия ребят к нам, у нас к ребятам. Сейчас лучше находиться там», — приводит слова Гаранина «Матч ТВ».

Напомним, после четырёх туров РПЛ «Сочи» занимает третье место турнирной таблицы, имея в своём активе девять очков. До прихода в «Сочи» Гаранин работал в «Енисее».