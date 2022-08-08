Галактионов прокомментировал поражение «Пари НН» от «Сочи» в 4-м туре РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о поражении своей команды в матче с «Сочи» (1:2) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определённые моменты для реализации игры в обороне. Два футболиста не смогли принять участие в игре из-за повреждений: Майга и Каккоев.
В первом тайме пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперёд, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой», — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.
38-летний Галактионов возглавил «Нижний Новгород» перед стартом нынешнего сезона. Главный тренер молодёжной сборной России будет совмещать посты. В четырёх турах чемпионата России его команда набрала два очка и идёт на 12-й строчке турнирной таблицы.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик:
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