Кухарчук: на стадионе в Химках ещё не нужен Fan ID — так что пока кайфуем

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук выразил удовлетворение тем фактом, что для посещения домашнего стадиона команды не требуется оформлять Fan ID.

«В Ростов я не ездил, так что не знаю, как работает Fan ID. У ребят по команде не спрашивал.

Я оформил на «Госуслугах». Есть Fan ID — значит, пропустят меня. На стадионе в Химках ещё не нужен Fan ID, так что пока кайфуем», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В матче 4-го тура команда Сергея Юрана обыграла московское «Торпедо» (3:1), которое с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».