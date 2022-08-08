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Кухарчук: на стадионе в Химках ещё не нужен Fan ID — так что пока кайфуем

Кухарчук: на стадионе в Химках ещё не нужен Fan ID — так что пока кайфуем
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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук выразил удовлетворение тем фактом, что для посещения домашнего стадиона команды не требуется оформлять Fan ID.

«В Ростов я не ездил, так что не знаю, как работает Fan ID. У ребят по команде не спрашивал.
Я оформил на «Госуслугах». Есть Fan ID — значит, пропустят меня. На стадионе в Химках ещё не нужен Fan ID, так что пока кайфуем», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В матче 4-го тура команда Сергея Юрана обыграла московское «Торпедо» (3:1), которое с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

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